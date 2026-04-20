Gorgonzola celebra Cavandoli | viaggio tra pupazzi e geni del tratto

A Gorgonzola, presso Palazzo Pirola, si tiene una mostra dedicata a Osvaldo Cavandoli. L’esposizione comprende opere originali, filmati e fotografie che ripercorrono l’intera carriera artistica del maestro. La rassegna celebra la figura di Cavandoli, noto per aver creato pupazzi e personaggi del tratto distintivo. L’evento permette di conoscere meglio l’evoluzione del suo stile e la sua influenza nel settore.

A Gorgonzola, presso Palazzo Pirola, è stata inaugurata una mostra dedicata alla straordinaria evoluzione artistica di Osvaldo Cavandoli, che permette di ripercorrere l’intera traiettoria creativa del maestro attraverso opere originali, filmati e fotografie. L’esposizione, inserita nel contesto della rassegna Lapis, resterà aperta al pubblico fino al 7 giugno, offrendo una finestra privilegiata sulla genesi di un linguaggio visivo che ha segnato la storia dell’animazione. Il percorso espositivo, curato da Cristoforo Moretti, si snoda tra sale che celebrano diverse fasi della produzione dell’artista. Gli astanti possono ammirare la sezione dedicata a Puppilandia, dove sono esposti i pupazzi realizzati in casa negli anni ’50, strumenti che mostrano già allora una capacità di animazione sorprendente per l’epoca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorgonzola celebra Cavandoli: viaggio tra pupazzi e geni del tratto Notizie correlate Quando si celebra il nuovo anno nel mondo: un viaggio tra calendari e tradizioniIl primo gennaio segna l’inizio dell’anno per gran parte del pianeta, ma milioni di persone attendono altri momenti per accogliere i dodici mesi che... Carrara: “Natale in casa Cupiello” rivive con pupazzi e un attore, tra emozione e artigianalità teatrale.“Natale in casa Cupiello” Riscritto: Un Teatro di Figure per Rinnovare il Classico di De Filippo a Carrara Il Teatro degli Animosi di Carrara...