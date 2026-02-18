Carrara | Natale in casa Cupiello rivive con pupazzi e un attore tra emozione e artigianalità teatrale

A Carrara, il teatro si anima con “Natale in casa Cupiello”, che torna in scena grazie a pupazzi e un attore, portando in città un’atmosfera di festa fatta di emozioni e lavoro artigianale. La rappresentazione, riscritta come un Teatro di Figure, mira a rinnovare il classico di De Filippo e coinvolgere il pubblico con una versione più vicina al mondo dei bambini e delle famiglie. Un dettaglio concreto: lo spettacolo si svolge al cinema teatro Lux, con un cast di artisti locali e pupazzi realizzati a mano dai maestri artigiani.

"Natale in casa Cupiello" Riscritto: Un Teatro di Figure per Rinnovare il Classico di De Filippo a Carrara. Il Teatro degli Animosi di Carrara ospiterà domenica 22 febbraio una rilettura originale del capolavoro di Eduardo De Filippo, "Natale in casa Cupiello". Lo spettacolo, premiato nel 2023 con il premio Gennaro Vitiello e il Premio della Critica, si distingue per una messinscena non convenzionale: un attore interagisce con pupazzi animati, offrendo una nuova chiave di lettura a una storia profondamente radicata nella tradizione teatrale italiana. Un Approccio Artigianale al Palcoscenico. La scelta di questo allestimento riflette la visione del direttore artistico del Teatro degli Animosi, Tindaro Granata, che desidera portare a Carrara spettacoli capaci di incarnare la qualità artigianale del teatro.