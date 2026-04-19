Ars et Labor gol olimpico | Senigagliesi segna da corner e stende il Sanpaimola

Nella partita giocata al campo Mazza, l’Ars et Labor si è imposta 1-0 sul Sanpaimola grazie a un gol segnato direttamente da calcio d’angolo da parte di Senigagliesi. La squadra ha conquistato i tre punti, mentre nello stesso momento il Mezzolara ha vinto contro il Mesola con lo stesso risultato, mantenendo invariato il divario di quattro punti tra le due formazioni.

L’Ars et Labor batte 1-0 il Sanpaimola nella gara interna del Mazza, ma la vittoria contemporanea del Mezzolara con lo stesso punteggio contro il Mesola, lascia il distacco invariato a quattro punti. La sfida di Ferrara è risolta da un capolavoro di Senigagliesi che segna a inizio ripresa.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Impresa Ars et Labor: Carbonaro e Senigagliesi stendono il Mezzolara. Campionato riaperto - VIDEOGli uomini di Parlato vincono il big match del Mazza, chiudendo la pratica in 42 minuti. Ars et Labor-Mezzolara 2-1: Senigagliesi ci riprova, tiro debole e centrale - DIRETTA e VIDEOGli uomini di Parlato vincono il big match del Mazza, chiudendo la pratica in 42 minuti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tabellino partita Sanpaimola vs Ars Et Labor Ferrara; Piccioni decide un brutto derby: ora l'Ars et Labor mette pressione al Mezzolara - VIDEO; Piccioni-gol, l’Ars et Labor supera il Mesola; Vincere e sperare, l’Ars et Labor ospita il Sanpaimola. Verso Ars et Labor-Sanpaimola, gli avversari: «Daremo tutto per salvarci al Mazza»Ferrara Arriveranno al Mazza da San Patrizio di Conselice, i prossimi avversari dell’Ars et Labor. Si tratta di quel Sanpaimola voglioso di chiudere il prima possibile la pratica salvezza (ben indir ... msn.com Ars et Labor, rescissione consensuale con il Ds Mirco AntenucciMirco Antenucci non è più il Direttore Sportivo dell’Ars et Labor. Il Lupo di Roccavivara avrebbe rescisso il contratto a causa della mancanza di un bomber dopo un paio di mesi in carica. Per uno che ... rainews.it RAMACCA, XXXIV SAGRA DEL CARCIOFO: PRESENTE IL PRESIDENTE DELL’ARS GAETANO GALVAGNO La XXXIV Sagra del Carciofo di Ramacca ha visto anche la presenza del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, a testi facebook