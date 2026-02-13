Usa-Iran Trump sposta in Medio Oriente la portaerei Gerald Ford

Gli Stati Uniti hanno deciso di spostare la portaerei Gerald Ford in Medio Oriente, una mossa che mira a rafforzare la presenza militare nella regione a causa delle tensioni crescenti con l’Iran. La decisione arriva pochi giorni dopo che il Pentagono ha segnalato un aumento delle attività militari iraniane nel Golfo Persico. La Gerald Ford, la nave più grande del suo genere, si unisce così alla Abraham Lincoln e a tre cacciatorpediniere già presenti in zona, creando una rete di forze navali pronte a rispondere a qualsiasi escalation. Tra i dettagli che distinguono questa operazione, c’è il fatto che la Gerald Ford trasporta anche aerei

Gli Stati Uniti invieranno la più grande portaerei del mondo, la USS Gerald Ford, in Medio Oriente: in zona sono già presenti da tempo un'altra portaerei, la Abraham Lincoln, e tre cacciatorpediniere. La decisione di Donald Trump per mettere pressione all' Iran affinché accetti le condizioni poste da Washington sul negoziato per il nucleare. La portaerei Ford, con il suo equipaggio di oltre 4500 uomini, si muoverà dal Mar dei Caraibi, dove ha presidiato la zona i mare al largo del Venezuela alla vigilia dell'operazione che ha portato alla cattura dell'allora presidente Maduro. Con Teheran "dobbiamo fare un accordo o sarà molto drammatico per loro", ha avvertito il presidente americano parlando alla Casa Bianca.