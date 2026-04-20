Secondo uno storico italiano, gli Stati Uniti affrontano una sfida legata al fondamentalismo cristiano. Si segnala che l’ex presidente potrebbe perdere il sostegno del mondo cattolico, mentre si evidenzia anche una crescente presenza di un uso “militare” della fede, promosso da ambienti molto influenti e ricchi. La questione coinvolge diversi settori della società americana e la loro relazione con la religione.

«Non ho difficoltà a dire che Trump si sta comportando come un criminale». «Ma quale iperbole. Per decenni abbiamo dato del criminale a persone che spesso se lo meritavano, ma qualche volta no. E certamente la parola va usata con prudenza». «Trump è, almeno formalmente, l’uomo più potente del mondo, il capo di un impero che dai tempi della guerra di Corea perde tutte le guerre, ma che resta pur sempre un impero. E per come si sta muovendo, i casi sono due: o ha bisogno della visita di un medico - ma di uno bravo - oppure è un perfetto criminale, perché fa e dice cose che sono obiettivamente criminose». «Non si può accettare, con tutto il beneficio dell’ignoranza che si può accordare a chiunque, che lui dica di essere capace di spazzare via l’intera civiltà persiana.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Gli Usa hanno un problema col fondamentalismo cristiano»

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