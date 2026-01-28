Gli autobus scolastici e i robotaxi di Waymo rischiano di scontrarsi. Le auto a guida autonoma di Alphabet non si fermano o non rallentano abbastanza quando ci sono bambini che corrono verso gli scuolabus. La situazione preoccupa, perché potrebbe portare a incidenti gravi. Per ora, ancora nessuna soluzione definitiva, ma il problema si fa sentire forte.

È polemica, ad Austin in Texas, tra l'azienda di robotaxi Waymo e l'Indipendent School District, in pratica il provveditorato agli studi locale: l'autorità scolastica, infatti, ha documentato alcuni casi in cui i taxi a guida autonoma non si sono fermati in presenza di uno scuolabus in attesa dei bambini. Waymo afferma di aver risolto il problema con un aggiornamento software, ma ci sono alcuni video che confermano che il problema è ancora presente. Negli Stati Uniti gli school bus gialli non solo sono una componente iconica del traffico veicolare, tanto da venire costantemente rappresentati in fiction, serie TV e cartoni animati popolarissimi (I Simpson, in primis), ma sono anche dei mezzi di trasporto strettamente normati all'interno del Codice della strada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I robotaxi Waymo hanno un grosso problema con gli scuolabus

Una donna ha dato alla luce il suo bambino a bordo di un robotaxi Waymo a San Francisco, segnando un episodio che anticipa le possibilità del futuro dei trasporti e delle emergenze mediche.

Molti studenti italiani incontrano difficoltà con la Fisica, una materia spesso considerata complessa.

Argomenti discussi: Robotaxi, Waymo affronta la sfida di Miami. E Tesla…; L’NTSB apre un’indagine su Waymo: i robotaxi superano illegalmente autobus scolastici fermi; Waymo continua a potenziare i robotaxi con il servizio Miami ora aperto al pubblico; L'ente statunitense per la sicurezza apre un'indagine sui robotaxi Waymo che superano gli scuolabus fermi.

Il confronto tra i prezzi e i tempi di attesa di Uber e Lyft e Waymo e il robotaxi Model Y mostra che Tesla sta comprando l'adozioneLe corse senza conducente di Waymo sono diminuite drasticamente di prezzo, riducendo notevolmente il divario con Uber e Lyft. Un nuovo concorrente, tuttavia, offre corse due volte più economiche di Ub ... notebookcheck.it

Waymo indagata dal NTSB per passaggi illeciti davanti a scuolabusIl 23 gennaio 2026, l’NTSB ha avviato un’indagine su Waymo a seguito di oltre 20 passaggi illegali davanti ad autobus scolastici in sosta, documentati nelle strade di Austin, Texas, dall’inizio ... it.blastingnews.com

#Robotaxi, @Waymo affronta la sfida di Miami. E @Tesla vaielettrico.it/robotaxi-waymo… x.com

San Francisco, un mese fa, auto bloccate per strada apparentemente senza un motivo. E invece il motivo c'è: nella culla del sogno californiano, i Robotaxi di Waymo – quelle scatole su ruote, convinte di essere il domani – si sono fermate di botto durante un bl - facebook.com facebook