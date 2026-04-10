Questa mattina, durante una visita ufficiale a Praga, il presidente si è recato a piedi in una zona della città coperta dalla neve. Durante il breve tragitto, è stato avvicinato da alcuni studenti che hanno intonato l’Inno di Mameli. Un video mostra il momento in cui il presidente ha scambiato qualche parola con i giovani presenti. La visita prosegue con altri impegni in agenda.

Breve passeggiata per il presidente Sergio Mattarella stamattina a Praga dove si trova in visita ufficiale. Il Capo dello Stato è arrivato al famosissimo ponte Carlo sotto una leggera nevicata, salutato dai tanti turisti italiani. In particolare, il presidente si è fermato a salutare una scolaresca di Caltanissetta che ha immediatamente intonato, alla sua presenza, l’inno d Mameli. “Buona passeggiata sotto la neve”, ha detto loro il presidente prima di lasciare il ponte e recarsi alla Camera dei deputati ceca. Lì ha poi incontrato il presidente della Camera Tomio Okamura. Primarie, essere uniti non significa essere uguali. Piuttosto si parli dei voti degli astenuti Oggi il ‘campo stretto’ ha elevato la prudenza a metodo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mattarella passeggia a Praga sotto la neve, gli studenti lo incontrano e intonano l’Inno di Mameli – Video

Mattarella a Praga, studenti italiani lo fermano sotto la neve e cantano l’inno: “Grazie presidente”Un incontro inaspettato e carico di emozione ha caratterizzato la visita di stato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Praga.

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VIDEO| Mattarella passeggia sul Ponte Carlo a Praga e incontra alcuni studenti siciliani che intonano l’Inno di MameliPasseggiata sotto qualche fiocco di neve a Praga per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella questa mattina. dire.it

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