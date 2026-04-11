Inno d’Italia e cori di giubilo per Mattarella | gli studenti italiani portano il patriottismo a Praga video

Durante l'ultimo giorno della sua visita ufficiale in Repubblica Ceca, il presidente della Repubblica italiana è stato accolto da studenti italiani che hanno intonato l'inno nazionale e cantato cori di gioia. Le immagini mostrano il momento in cui gli studenti si sono radunati per esprimere il loro entusiasmo, creando un’atmosfera di festa. L’evento si è svolto in un contesto di saluto e rispetto tra le due delegazioni.

Una sorpresa ha atteso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo ultimo giorno di visita ufficiale in Repubblica Ceca. Accompagnato dalla figlia Laura e dal viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha incontrato due scolaresche di Caltanissetta che l’hanno salutato calorosamente, mentre passeggiava sul famoso “Ponte Carlo”. Gli studenti, entusiasti di vederlo, hanno iniziato a cantare l’inno d’Italia e a registrare video e foto alla presenza del Capo dello Stato. Un appuntamento casuale e patriottico, condito dai cori di giubilo, che si è consumato sotto le ultime cadute di neve che anticipano l’arrivo della primavera.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Inno d’Italia e cori di giubilo per Mattarella: gli studenti italiani portano il patriottismo a Praga (video) Mattarella passeggia a Praga sotto la neve, gli studenti lo incontrano e intonano l’Inno di Mameli – VideoBreve passeggiata per il presidente Sergio Mattarella stamattina a Praga dove si trova in visita ufficiale. Mattarella a Praga, studenti italiani cantano l’inno di Mameli: l’incontro su Ponte CarloIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha visitato questa mattina Ponte Carlo a Praga, nel corso del suo...