Ali Larijani è un funzionario iraniano noto per aver promesso una “risposta forte” agli Stati Uniti e Israele. Per anni, è stato una figura di spicco dell’establishment iraniano, riconosciuto per il suo stile calmo e pragmatico. Ha scritto libri sul filosofo Immanuel Kant e ha partecipato a negoziati riguardanti accordi nucleari con i paesi occidentali.

Per decenni, Ali Larijani è stato il volto calmo e pragmatico dell’establishment iraniano: un uomo che ha scritto libri sul filosofo tedesco del XVIII secolo Immanuel Kant e ha negoziato accordi nucleari con l’Occidente. Appena 24 ore dopo dagli attacchi aerei israeliani-americani che hanno ucciso la Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei e il comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane (IRGC), Mohammad Pakpour, Larijani ha lanciato un messaggio forte: “L’America e il regime sionista Israele hanno incendiato il cuore della nazione iraniana”, ha scritto sui social media. “Bruceremo i loro cuori. Faremo sì che i criminali sionisti e gli spudorati americani si pentano delle loro azioni”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Ali Larijani, il funzionario iraniano che promette una "risposta forte" agli Stati Uniti e Isrele?

Ali Larijani: "Difenderemo con fermezza noi stessi e la nostra civiltà di 6.000 anni. Siamo pronti per una guerra lunga" Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale: Come negli ultimi 300 anni, l'Iran non è stato l'iniziatore della guerra e le - facebook.com facebook

Come ben riassume Ali Larijani, il più stretto consigliere di Khamenei: "Divoreremo il cuore dei nemici". È la reazione militare di Teheran dopo l'attacco: descrive come tutto ciò si avvera, ora dopo ora bit.ly/4aXY18L Per altre notizie bit.ly/3ZydJC x.com