Blackout totale in Iraq esplosioni a Erbil L' ambasciata Usa | lasciare il Paese La Turchia | Missile di Teheran abbattuto dalle difese Nato | Gli Stati Uniti affondano nave militare iraniana | 80 morti
In Iraq si registra un blackout totale e ci sono esplosioni a Erbil, mentre l’ambasciata americana invita i cittadini a lasciare il Paese. La Turchia annuncia che un missile di Teheran è stato abbattuto dalle difese Nato. Gli Stati Uniti affermano di aver affondato una nave militare iraniana con 80 morti e i funerali di Khamenei sono stati rinviati, portando il bilancio delle vittime in Iran a 1.
Rinviati i funerali di Khamenei che erano previsti per stasera. Il bilancio delle vittime in Iran sale a 1.405. Il Portogallo concede agli Stati Uniti l'uso della base militare di Lajes, nelle Azzorre, «per scopi difensivi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
