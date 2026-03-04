Blackout totale in Iraq esplosioni a Erbil L' ambasciata Usa | lasciare il Paese La Turchia | Missile di Teheran abbattuto dalle difese Nato | Gli Stati Uniti affondano nave militare iraniana | 80 morti

In Iraq si registra un blackout totale e ci sono esplosioni a Erbil, mentre l’ambasciata americana invita i cittadini a lasciare il Paese. La Turchia annuncia che un missile di Teheran è stato abbattuto dalle difese Nato. Gli Stati Uniti affermano di aver affondato una nave militare iraniana con 80 morti e i funerali di Khamenei sono stati rinviati, portando il bilancio delle vittime in Iran a 1.