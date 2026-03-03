Melania Trump presiede Consiglio sicurezza Onu | Gli Usa sono con i bambini di tutto il mondo – Il video

Melania Trump ha presieduto una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU a New York. Durante l’incontro, ha affermato che gli Stati Uniti sono al fianco dei bambini di tutto il mondo e ha espresso condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari. Il video dell’evento mostra la sua partecipazione e le sue dichiarazioni ufficiali. La riunione si è concentrata su questioni legate alla protezione dei minori.

(Agenzia Vista) New York, 02 marzo 2026 "Le mie più sentite condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro eroi, che hanno sacrificato la vita per la libertà. Il loro coraggio e la loro dedizione saranno sempre ricordati. Estendo i miei più sinceri auguri per una pronta e serena guarigione a tutti coloro che sono stati feriti. Siete nei miei pensieri e nelle mie preghiere in questi tempi difficili. Gli Stati Uniti sono con tutti i bambini di tutto il mondo. Spero che presto la pace sarà vostra", così Melania Trump che ha presieduto il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite al Palazzo di Vetro a New York. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Antonio Tajani era partito per Washington scordandosi gli occhiali da vista. 🔗 Leggi su Open.online

