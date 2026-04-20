Gli anziani e lo spettro della povertà | redditi miseri uno su tre rinuncia alle cure mediche

A Firenze, un terzo degli anziani rinuncia alle cure mediche a causa di redditi insufficienti, mentre molte persone della terza età affrontano difficoltà economiche che rendono difficile coprire le spese quotidiane. I dati evidenziano come la povertà tra gli anziani sia un problema reale, con situazioni di disagio che coinvolgono un numero consistente di persone. La realtà emerge da un quadro di difficoltà economiche che colpiscono la fascia più anziana della popolazione.

Firenze, 20 aprile 2026 – A Firenze la vecchiaia rischia di trasformarsi in una lotta quotidiana per la sopravvivenza, fatta di rinunce, silenzi e conti che non tornano. Fragilità, povertà, solitudine. E una vulnerabilità strutturale su reddito, casa, salute e relazioni: è questo il quadro che emerge dal rapporto “Vivere al minimo”, realizzato da Voislab e promosso da Spi Cgil e Caritas. L’indagine, costruita su 445 interviste effettuate tra aprile e giugno 2025, racconta una realtà diffusa e preoccupante: il 68,3% degli anziani vive in condizioni di deprivazione materiale e sociale, mentre il 48,5% è in grave deprivazione. Il problema del reddito.🔗 Leggi su Lanazione.it

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