In Italia, molte famiglie evitano visite mediche e farmaci a causa dei costi elevati. Nonostante il finanziamento pubblico di oltre 139 miliardi di euro, le spese sanitarie continuano a rappresentare un peso per molti cittadini. È importante analizzare le cause e trovare soluzioni efficaci per migliorare l’accesso alle cure.

Il finanziamento pubblico per la sanità italiana ha raggiunto quota 139,4 miliardi di euro, ma questo non si traduce in una minore pressione sui cittadini. Altroconsumo ha chiesto a una popolazione tra i 18 e i 74 anni di rispondere ad alcune domande per capire qual è il peso della salute sulla spesa familiare e quanti rinunciano a visite, esami, farmaci, cure o sostegno psicologico. Dall’indagine emerge che la spesa per la salute pesa sempre di più sul reddito, fino a far prendere decisioni difficili come non curarsi. Sarebbe almeno una famiglia su quattro a rinunciare a esami, farmaci e terapie per via dell’impatto che queste spese hanno sul reddito familiare e sulle possibilità di rispondere ad altre necessità della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Una famiglia su 4 rinuncia a visite mediche e farmaci, le spese mediche sono troppo alte

