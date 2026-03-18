Riparata la caldaia a scuola Gli alunni da oggi tornano in classe a Cedda

La caldaia della scuola dell’infanzia di Cedda a Poggibonsi è stata riparata e da oggi gli studenti, 36 in due sezioni, tornano in classe. Le maestre e il personale non docente accompagneranno i bambini nelle aule dove potranno riprendere le attività quotidiane. La riparazione dell’impianto ha permesso di ristabilire le condizioni di comfort per i piccoli.

Problema risolto all’impianto di riscaldamento della scuola dell’infanzia di Cedda a Poggibonsi. Da oggi i piccoli, 36 in due sezioni, insieme con le maestre e il personale non docente, ritroveranno posto nelle aule ’di casa’. Era il giorno 11 febbraio, data del trasferimento temporaneo all’interno del plesso di Bellavista, con l’intento di assicurare la continuità didattica anche in presenza di un guasto di carattere tecnico all’impianto di riscaldamento. Dal Comune ieri è arrivata la comunicazione alla dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo 2 della regolare ripresa, da questa mattina, delle attività educative a Cedda. Una bella notizia, dunque, per la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riparata la caldaia a scuola. Gli alunni da oggi tornano in classe a Cedda Articoli correlati Conclusi i lavori, gli alunni della scuola primaria Aleardi tornano in classeNella mattinata di mercoledì, con la riapertura delle scuole al termine delle vacanze natalizie, anche la scuola primaria Aleardi ha ripreso le sue... Caso-legionella, la scuola riapre. Tornano in classe i 98 piccoli alunniTanta emozione e quel senso di ritrovata normalità per i 98 bambini della scuola dell’infanzia Montedoro che ieri mattina hanno varcato di nuovo la... Una selezione di notizie su Riparata la caldaia a scuola Gli alunni... Argomenti discussi: Riparata la caldaia a scuola. Gli alunni da oggi tornano in classe a Cedda. Riparata la caldaia a scuola. Gli alunni da oggi tornano in classe a CeddaL’amministrazione comunale ha provveduto a sostituire il pezzo di ricambio. I 36 bambini, le maestre e il personale non docente, rientrano nella sede originaria. lanazione.it Caldaia riparata, tornano gli alunni alla GandiglioDopo la sospensione dell’attività didattica per la giornata di ieri, da questa mattina i 350 studenti della scuola media Gandiglio sono tornati a scuola. Il guasto della caldaia è stato risolto – ... ilrestodelcarlino.it