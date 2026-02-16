Ciclone Harry Arcoria Distretto agrumi di Sicilia | Il Governo dichiari lo stato di calamità subito

Giosuè Arcoria, presidente del Distretto agrumi di Sicilia, ha chiesto al governo di dichiarare subito lo stato di calamità dopo i danni causati dal ciclone Harry. La sua richiesta arriva in seguito ai gravi danni alle coltivazioni di agrumi nelle zone di Catania e Siracusa, dove molte imprese hanno perso parte del raccolto. Arcoria ha scritto al ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per evidenziare che le aziende agricole sono in difficoltà e hanno bisogno di aiuti immediati. La richiesta si basa sulla situazione di emergenza creata dal forte vento e dalla pioggia intensa che ha colpito la regione

"Alla luce della portata dei danni subiti, le chiediamo di valutare, con estrema urgenza, la dichiarazione dello stato di calamità naturale richiesta dalla Regione Siciliana, al fine di attivare tutti gli strumenti straordinari di sostegno necessari a tutelare il tessuto produttivo agrumicolo del territorio. In particolare, le chiediamo di considerare misure quali il blocco dei mutui e delle riscossioni tributarie, la sospensione dei versamenti degli oneri previdenziali, nonché ulteriori interventi di supporto economico e finanziario indispensabili per garantire la sopravvivenza delle aziende agrumicole colpite", conclude il presidente del Distretto produttivo agrumi di Sicilia.