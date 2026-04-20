Giuseppe Salvia Comune di Napoli ora vuol rimediare Il figlio | Strada intitolata e cerimonia annuale

Il Comune di Napoli ha annunciato di voler intervenire sulla questione relativa alla memoria di Giuseppe Salvia. Il figlio ha comunicato che la strada sarà intitolata a suo nome e verrà istituita una cerimonia annuale per ricordarlo. Nei mesi scorsi, si è parlato di un'inerzia da parte delle istituzioni rispetto a questa vicenda, ma ora si promette un'azione concreta.

Tempo di lettura: 3 minuti Sulla memoria di Giuseppe Salvia, il Comune di Napoli promette di non restare più inerte. A partire dall’intitolazione di una strada. A dirlo è Claudio Salvia, funzionario della Prefettura di Napoli, figlio del vicedirettore del carcere di Poggiorale, ammazzato dalla camorra nel 1981. “Dopo anni di silenzio – spiega -, il Comune di Napoli si è attivato formalmente per avviare un percorso di memoria dedicato a mio padre”. L’annuncio segue la pubblica denuncia di Claudio Salvia sui social. Cinque giorni fa, proprio lui aveva lanciato uno sfogo, sottolineando l’assenza di ogni commemorazione. Adesso però si dice “ contento del risultato”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giuseppe Salvia, Comune di Napoli ora vuol rimediare. Il figlio: “Strada intitolata e cerimonia annuale” Notizie correlate Ricordo di Giuseppe Salvia, il figlio: “Vergogna Comune di Napoli, silenzio assordante”Tempo di lettura: 3 minutiIeri cadeva il 45esimo anniversario dell’omicidio di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale, assassinato... Poliedrico e anticonformista: intitolata una strada al giornalista e artista Giuseppe MalaraA Gallico Marina, nella giornata di ieri domenica 12 aprile, si è svolta una semplice cerimonia per l’intitolazione di una strada allo scrittore e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Capaci, nel Giardino della memoria un albero per ricordare Salvia che disse no al boss Cutolo; VAIRANO PATENORA / SCALO – Percorsi di legalità, tenutosi il secondo incontro presso il Liceo L. da Vinci con Antonino Salvia, figlio vittima di camorra (video); Antonio Conte incontra le persone detenute a Poggioreale; LUSCIANO – Arrestato 38enne dopo aver picchiato la moglie. L’uomo era già ai domiciliari -. Una figurina in ricordo di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale ucciso dalla camorraUna figurina, di quelle che si attaccano sui famosi album da collezione, affinché non si sbiadisca mai il ricordo di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere napoletano di Poggioreale ucciso dalla ... fanpage.it Giuseppe Salvia chi è, vittima di camorra/ Figlio: Mio padre esempio, lo Stato…Sono passati 41 anni dall'omicidio di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere napoletano di Poggioreale ucciso su ordine di Raffaele Cutolo: le parole del figlio della vittima Il 14 aprile 1981 ... ilsussidiario.net Sabato 11 aprile si è tenuta in Santuario la IX Giornata regionale della Misericordia degli istituti penitenziari della Campania. Condividiamo con voi il racconto del cappellano del carcere "Giuseppe Salvia" di Napoli-Poggioreale, don Vincenzo Miranda, pubbli - facebook.com facebook Sono trascorsi oltre 40 anni dalla morte di Giuseppe Salvia, ucciso dalla nuova camorra organizzata il 14 aprile 1981 in un agguato sulla tangenziale di Napoli. Vicedirettore del carcere di Poggioreale dal 1973, Salvia fu assassinato #Noi non dimentica x.com