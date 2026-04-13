Poliedrico e anticonformista | intitolata una strada al giornalista e artista Giuseppe Malara

Domenica 12 aprile, a Gallico Marina, si è tenuta una cerimonia per dedicare una strada allo scrittore e giornalista Giuseppe Malara. Alla manifestazione hanno partecipato il consigliere Giuseppe Giordano, che ha rappresentato il sindaco facente funzione, e altri presenti. La cerimonia si è svolta in modo semplice e senza grandi formalità, ricordando la figura di Malara, noto per la sua attività nel mondo dell’arte e del giornalismo.

A Gallico Marina, nella giornata di ieri domenica 12 aprile, si è svolta una semplice cerimonia per l’intitolazione di una strada allo scrittore e giornalista Giuseppe Malara, alla presenza del consigliere Giuseppe Giordano, in rappresentanza del sindaco facente funzione Domenico Battaglia, del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Franco Scepi, il poliedrico artista piacentino protagonista al Circolo dell’UnioneLa celeberrima locuzione latina “nemo propheta in patria”, ovvero "nessuno è profeta nella propria patria”, che sottolinea la difficoltà di ricevere... Milano, una via intitolata a Giuseppe PinelliSi tratta di via Micene, in zona San Siro, a due passi da dove risiedeva (via Preneste).