woolrich riconfermato al vertice ma la pressione sul mercato non accenna a calare

Woolrich ha ottenuto un accordo che blocca i 40 trasferimenti in sede previsti nel capoluogo piemontese, mettendo fine a una delle più intense vertenze industriali del settore moda in Italia. L’intesa, raggiunta dopo settimane di trattative tra azienda, sindacati e istituzioni, è il terzo successo consecutivo in un arco di pochi mesi per il Bolognese, dopo quelli ottenuti con La Perla e Yoox. Il percorso comune ha visto il coinvolgimento attivo del governo, insieme a rappresentanze regionali e locali, che hanno agito come mediatori per evitare il dissesto produttivo e la perdita di posti di lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

