Dossieraggio | indagato l' ex numero due del Dis Del Deo peculato da 5mln Perquisizioni sulla Squadra Fiore

L'ex numero due del Dis è stato posto sotto indagine per peculato nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma, coordinata dal pubblico ministero Stefano Pesci. L’indagine coinvolge anche un gruppo clandestino coinvolto in attività di dossieraggio, noto come Squadra Fiore. Questa mattina sono state eseguite perquisizioni da parte dei Carabinieri del Ros, che hanno portato alla scoperta di documenti e materiali nelle rispettive sedi.

L’ex numero due del Dis, Giuseppe Del Deo, è indagato per peculato nell’indagine della Procura di Roma, coordinata da Stefano Pesci, che riguarda anche la Squadra Fiore - gruppo clandestino che faceva attività di dossieraggio - e che ha portato oggi ad una serie di perquisizioni da parte del Ros. L’attività ha riguardato sette persone. Nel filone che coinvolge Del Deo - quando era all’Aisi - i pm contestano peculato da cinque milioni di euro. Denaro che, in base all’impianto accusatorio, l’ex 007 affidava con contratti alla società 'amica' Sind, gestita all’epoca dei fatti da Enrico Fincati anch’egli indagato. Nel procedimento è anche indagato Carmine Saladino, ex capo della società Maticmind, per truffa.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Dossieraggio: indagato l'ex numero due del Dis Del Deo, peculato da 5mln. Perquisizioni sulla "Squadra Fiore" Notizie correlate Dossieraggio, inchiesta Roma su “Squadra Fiore”: in corso perquisizioni. Indagato l’ex Dis Del DeoSono in corso delle perquisizioni su disposizione della Procura di Roma nell’ambito dell’indagine sulla ’Squadra Fiore’, un gruppo clandestino - di... Dossieraggio, indagato l'ex n.2 del Dis Giuseppe Del Deo: contestato peculatoL'ex numero due del Dis, Giuseppe Del Deo, è indagato per peculato nell'indagine della Procura di Roma, coordinata da Stefano Pesci, che riguarda... Altri aggiornamenti Dossieraggio: indagato per peculato anche l'ex vice del Dis Del Deo nell'inchiesta su Squadra FiorePerquisizioni da stamattina, anche a carico dell'ex vice capo dell'Aisi, nel corso dell'indagine sul gruppo clandestino di ex appartenenti alle forze dell'ordine accusati di confezionare dossier ... avvenire.it Perquisizioni sullo spionaggio della Squadra Fiore. Indagato Del Deo, ex numero 2 del DisL'indagine della Procura di Roma sul gruppo clandestino ha permesso di acquisire elementi su presunti progetti finalizzati a raccogliere nelle mani ... huffingtonpost.it