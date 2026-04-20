Giuseppe Damato chi è il podista torinese over 90 più veloce del mondo | due record in una settimana

Un podista torinese di oltre 90 anni ha stabilito due record mondiali in una settimana. Ha completato una maratona in quattro ore, 30 minuti e 30 secondi, e una mezza maratona in due ore, sette minuti e 36 secondi. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di corsa e degli addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse i risultati di questa singolare impresa sportiva.

In cifre, il suo successo si racconta così: quattro ore, 30 minuti e 30 secondi; due ore, sette minuti e 36 secondi. Sono i tempi dei due record del mondo ottenuti over 90, nei giorni scorsi, dal podista torinese Giuseppe Damato, classe 1936. Il primo è stato impiegato per percorrere l’intera.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Alla Mezza Maratona di Torino il record del mondo di Giuseppe Damato, 90 anni, e la storia di Damiano, 49 anni, sottoposto un anno fa a un trapianto di cuore - facebook.com facebook

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