Un ultratrenantenne ha completato la Maratona di Milano in 4 ore e 35 minuti, battendo il record mondiale precedente di oltre due ore. L'atleta, di origine torinese, ha iniziato a correre a circa 90 anni, sfidando le aspettative legate all'età. La sua prova rappresenta un risultato straordinario, considerando i tempi che si erano registrati fino a quel momento. La sua impresa ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

“Mi manca un po’ di fiato”, ha detto il signor Giuseppe allo speaker che lo attendeva subito dopo l’arco del traguardo, davanti al Duomo. Ma è stato un attimo, poi è bastato fargli una domanda e lui è partito a raccontare con lo stesso impeto che deve aver avuto 4 ore e 35 minuti prima, allo sparo in Corso Sempione. “Da dove viene?”, ha proseguito lo speaker. E lui: “Da Torino, ma non a piedi, eh”. Il fiato era già recuperato, lo spirito quello non s’era mai affievolito, nemmeno per un attimo. Giuseppe Damato sorridendo e scherzando ha portato a termine la sua missione annunciata. Alla Maratona di Milano non ha battuto il record del Mondo, lo ha polverizzato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sicuri che abbia 90 anni? Damato chiude la Maratona di Milano in 4 ore e 35': record del Mondo stracciato

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