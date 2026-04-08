Sfida all’età | a 90 anni Giuseppe Damato punta al record nazionale

A 90 anni, un atleta torinese si sta preparando per partecipare alla Mezza Maratona di Torino prevista il 19 aprile. L’obiettivo è quello di stabilire il record nazionale nella categoria over 80. La sua partecipazione rappresenta un’occasione per mettere alla prova i limiti dell’età e dimostrare che l’attività fisica può continuare anche in età avanzata. La sua presenza nel evento attirerà sicuramente l’attenzione di appassionati e appassionate di sport.

Giuseppe Damato, atleta torinese di 90 anni, si prepara a partecipare alla Mezza Maratona di Torino il prossimo 19 aprile per tentare di stabilire il primato nazionale nella categoria over 80. L’appuntamento del 19 aprile non rappresenta per lui una semplice partecipazione, ma l’opportunità di riscrivere i tempi di riferimento per la sua fascia d’età. Nato a Torino il 9 gennaio 1936, Damato ha trasformato l’attività fisica in un filo conduttore della sua intera esistenza. Il suo percorso sportivo è iniziato molto tempo fa con il ciclismo, disciplina che ha coltivato attraversando diverse fasi della giovinezza e dell’età adulta, passando per le categorie esordienti, allievi, dilettanti e infine veterani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfida all’età: a 90 anni Giuseppe Damato punta al record nazionale A 90 anni Giuseppe firma un record europeo nel nuoto. E' la stella dei campioni senza età del GardenTre titoli europei, 24 ori regionali e un record europeo a 90 anni: la squadra allenata da Fabio Bernardi è un modello di longevità sportiva C'è un... Poga?ar punta al record di Merckx: la sfida per le 5 MonumentiTadej Poga?ar si prepara ad affrontare la Parigi-Roubaix per completare il proprio palmares e puntare a un record storico, dopo aver già trionfato...