Giunta regionale al via il piano delle stabilizzazioni per 2mila lavoratori

La giunta regionale ha dato il via libera al piano delle stabilizzazioni, che riguarda circa 2.000 lavoratori. L’approvazione è stata firmata dalla giunta Schifani e proposta dall’assessore all’Economia. La decisione riguarda il piano economico-finanziario e il piano assunzionale della Sas, Servizi ausiliari Sicilia. La misura mira a rendere permanenti alcuni contratti in essere presso l’ente pubblico.

La giunta Schifani ha approvato, su proposta dell’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, il piano economico finanziario e il piano assunzionale della Sas, Servizi ausiliari Sicilia. In questo modo, il governo dà il via libera alle stabilizzazioni del personale Asu e del personale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Giunta regionale approva il Piano Regionale Integrato della SaluteLa Giunta regionale della Basilicata ha approvato il nuovo Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona 2026-2030, un... Marcello (FdI): "Giunta regionale assuma iniziative concrete a tutela dei lavoratori del Gruppo Aeffe"“La giunta assuma iniziative più incisive e strutturate nell’ambito della crisi aziendale del Gruppo Aeffe spa, definendo, in tempi certi, misure... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lavoras: dal 4 maggio 2026 al via proposte progettuali telematiche dei Comuni per attivazione nuovi cantieri; Imboccatura di S. Liberata a Orbetello, al via il ripristino con il contributo della Regione; LA GIUNTA APPROVA IL PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI HUB DEL COMMERCIO: CANDIDATI UFFICIALMENTE AL BANDO REGIONALE I PROGETTI HUB URBANO – CENTRO STORICO E HUB DI PROSSIMITÀ – AREA GAD E V; Giunta regionale, arrivano importanti novità sul futuro della sanità in Campania: i provvedimenti. Giunta: i principali provvedimenti approvati nella seduta di oggi, lunedì 20 aprileLa Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha dato il via libera all’aggiornamento del Piano di attuazione del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- ... regione.abruzzo.it Giunta Abruzzo, via libera a due variazioni, totale circa 39 milioni(ANSA) - L'AQUILA 20 APR - Due variazioni di bilancio di circa 39 milioni di euro sono state approvate dalla Giunta regionale d'Abruzzo, riunita oggi all'Aquila, su proposta dell'assessore con delega ... msn.com Sistema neve Vco : Regione e Provincia firmano protocollo per la valorizzazione delle stazioni sciistiche La Giunta regionale ha approvato il Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte e Provincia del Verbano-Cusio-Ossola per l'avvio di un percorso strutturato facebook