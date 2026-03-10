Marcello FdI | Giunta regionale assuma iniziative concrete a tutela dei lavoratori del Gruppo Aeffe

Marcello di Fratelli d’Italia chiede alla giunta regionale di intervenire con iniziative concrete per i lavoratori del Gruppo Aeffe. L’esponente politico invita a definire in tempi certi misure di politica attiva del lavoro, formazione, riqualificazione e ricollocazione per affrontare la crisi aziendale. La richiesta si concentra su interventi più incisivi e strutturati per tutelare i dipendenti coinvolti.

“La giunta assuma iniziative più incisive e strutturate nell’ambito della crisi aziendale del Gruppo Aeffe spa, definendo, in tempi certi, misure regionali specifiche di politica attiva del lavoro, formazione, riqualificazione e ricollocazione per i lavoratori interessati”. A chiederlo, con un’interpellanza, è il consigliere di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello. Il consigliere ripercorre la vicenda della crisi aziendale, ricordando che il 7 ottobre 2025 la società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 221 dipendenti per ragioni organizzative. “Il 78% degli esuberi interessa lo stabilimento di San Giovanni in Marignano,... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

