Giulino di Mezzegra corteo antifascista il 26 aprile | partenza da via XXIV Maggio

A Giulino di Mezzegra, frazione del comune di Tremezzina, è stato annunciato un corteo antifascista previsto per domenica 26 aprile 2026. La manifestazione prenderà il via da via XXIV Maggio e coinvolgerà diverse persone che si sono organizzate per partecipare. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo a dettagli o eventuali interventi delle autorità.