Giulino di Mezzegra corteo antifascista il 26 aprile | partenza da via XXIV Maggio
A Giulino di Mezzegra, frazione del comune di Tremezzina, è stato annunciato un corteo antifascista previsto per domenica 26 aprile 2026. La manifestazione prenderà il via da via XXIV Maggio e coinvolgerà diverse persone che si sono organizzate per partecipare. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo a dettagli o eventuali interventi delle autorità.
A Giulino di Mezzegra, frazione del comune di Tremezzina, è stato annunciato un corteo antifascista in programma domenica 26 aprile 2026. L’iniziativa nasce in risposta alla presenza, ormai ricorrente negli anni, di gruppi che scelgono questo luogo per commemorazioni legate alla figura di Benito.🔗 Leggi su Quicomo.it
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