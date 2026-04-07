Rifredi annunciato corteo antifascista il 9 aprile | passaggio in piazza Tanucci

Nel quartiere di Rifredi è stato annunciato un corteo antifascista previsto per giovedì 9 aprile, con un passaggio in piazza Tanucci. La manifestazione è stata comunicata dalle organizzazioni coinvolte e si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti. La decisione di organizzare questa iniziativa ha suscitato attenzione nella zona, coinvolgendo residenti e autorità locali. La città si prepara ad accogliere l’evento, che si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di legge.

Nuove tensioni nel quartiere di Rifredi, dove per giovedì 9 aprile è stata annunciata una manifestazione antifascista con corteo. Il percorso prevede anche il passaggio in piazza Tanucci, nei pressi della sede provinciale di Futuro Nazionale, movimento che nelle ultime settimane è stato oggetto di contestazioni e, secondo quanto riferito dal partito, anche di atti vandalici. La manifestazioneNel testo di convocazione, gli organizzatori presentano l’iniziativa come una risposta a chi “prova a riportare odio, divisione e discriminazione” nei quartieri, indicando come strumenti di reazione “partecipazione, comunità, democrazia”. Rifredi e piazza Tanucci vengono richiamate come luoghi legati a “persone, diritti e Resistenza”, con l’obiettivo dichiarato di ribadire che “Firenze è e resterà antifascista”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Vannacci, sede in piazza Tanucci. È la prima ’roccaforte’ in Italia. Bufera politica: "Non è benvenuto" Giochi Olimpici 2026, Milano contro ICE: corteo in piazza xxv AprileMigliaia di manifestanti verso il centro città; in testa al corteo si trova un camion della Cgil con un manifesto recante il messaggio "Ice no... 'Rifredi antifascista', manifestazione a Firenze. Passerà anche davanti sede Futuro NazionaleUna manifestazione intitolata 'Rifredi antifascista' è stata annunciata a Firenze dai Cittadini Tanucci piazza aperta, Anpi, Arci, Cospe, Cgil, Spi Cgil ... gonews.it Giovedì 9 aprile pomeriggio manifestazione Rifredi antifascistaContro la presenza di Futuro nazionale in piazza Tanucci. Ritrovo ore 17:30 al cantiere di via Mariti ... nove.firenze.it