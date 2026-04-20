Durante una recente uscita, una coppia è stata vista camminare mano nella mano, mostrando il proprio pancino e scambiandosi un bacio. La donna, identificata come Giulia Honegger, è incinta, mentre l’uomo è il rapper noto come Fedez. La coppia ha già due figli, nati dall’unione con un’altra donna. Le immagini sono state condivise tramite un video, che mostra i momenti di intimità tra i due durante una passeggiata.

Fedez avrà il suo terzo figlio, è già padre di Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni Giulia Honegger è incinta di Fedez e, dopo l'annuncio della gravidanza con una foto su Instagram accompagnata da un cuoricino bianco, la coppia ora ha deciso di mostrare il pancino in un v.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giulia Honegger incinta di Fedez, la coppia mostra il pancino durante una passeggiata mano nella mano, poi scatta il bacio - VIDEO

Giulia incinta Il pancino che ha fatto scoppiare il gossip vip

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