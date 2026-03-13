Matrimonio sì o no? Il dibattito tra Giulia De Lellis e Tony Effe impazza sui social

Su social media si discute molto in questi giorni riguardo al matrimonio tra Giulia De Lellis e Tony Effe. La questione ha attirato l’attenzione di numerosi utenti, che commentano e condividono opinioni sul tema. La coppia non ha ancora annunciato ufficialmente decisioni o piani futuri, ma il dibattito continua a coinvolgere molte persone.

Giulia De Lellis e Tony Effe sono al centro dell’attenzione per un tema che fa discutere: il matrimonio. La coppia, già genitori della piccola Priscilla, sembra godersi una quotidianità felice e stabile, tra lavoro, social e famiglia, ma sul grande passo delle nozze i due hanno opinioni divergenti. Mentre Giulia sogna la cerimonia e la festa in bianco, Tony frena, spiegando che il matrimonio non rientra nei suoi desideri perché non ama essere al centro dell’attenzione. La questione resta aperta, alimentando curiosità e ironia tra i fan. Tony Effe, noto per il suo passato nella scena trap romana, ha mostrato un lato più umano e familiare parlando apertamente della gioia di trascorrere tempo quotidiano con la figlia Priscilla. 🔗 Leggi su Screenworld.it

