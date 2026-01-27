Giulia De Lellis | Non tocco mia figlia se sono truccata Mi sento in colpa ad allontanarmi da lei quando lavoro

Giulia De Lellis condivide le sue emozioni sulla maternità e sulla difficoltà di allontanarsi dalla figlia Priscilla per motivi di lavoro, sottolineando il senso di colpa che prova in questi momenti. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulle sfide quotidiane di una madre impegnata, evidenziando l’importanza di trovare un equilibrio tra famiglia e impegni professionali.

Giulia De Lellis ha parlato della sua quotidianità con la piccola Priscilla, spiegando di avere difficoltà ad allontanarsi da lei: "Mi sento in colpa, soffro moltissimo a lasciarla quando devo andare a lavorare".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha condiviso le ragioni per cui preferisce non mostrare sua figlia sui social, spiegando che la sua gravidanza non è stata semplice.

Ultime notizie su Giulia De Lellis

