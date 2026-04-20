Giugliano-Benevento Cerqua vice Floro Flores | Nella ripresa saltati un po’ gli schemi il rigore non c’era

Nel match tra Giugliano e Benevento, il tentativo degli ospiti di conquistare i tre punti si è concluso con un pareggio all'ultimo istante. Nella ripresa, i giallorossi hanno modificato alcuni schemi di gioco, mentre un rigore contestato ha permesso ai locali di pareggiare. La decisione di assegnare il calcio di rigore è stata oggetto di discussione, poiché la sua validità è stata contestata dai giocatori del Benevento.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ sfumato ad un passo dal traguardo il blitz del Benevento a Giugliano con i giallorossi raggiunti in piena zona Cesarini da un rigore dubbio realizzato da Volpe (LEGGI QUI). In sala stampa ad analizzare il match è stato Michele Cerqua, vice di Floro Flores che era squalificato. PENALTY – “Io penso che sul rigore l’arbitro ha fischiato gioco pericoloso di Kouan. Ma il tocco non c’era”. RIPRESA – “Abbiamo fatto un primo tempo importante. Nella ripresa loro avevano grandi motivazioni perché si devono salvare. Abbiamo comunque continuato a giocare anche se sono saltati un po’ gli schemi. Poi hanno trovato questo rigore alla fine.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giugliano-Benevento, Cerqua (vice Floro Flores): “Nella ripresa saltati un po’ gli schemi, il rigore non c’era” Notizie correlate Benevento, vice Simonetti cercasi: tante soluzioni per Floro FloresTempo di lettura: 2 minutiConto alla rovescia alle porte nel girone C di serie C dove all’appello al termine della regular season mancano undici... Benevento-Foggia, Floro Flores: “Pagata un po’ d’ansia, bravi a vincere una gara sporca”Tempo di lettura: 3 minutiAlla vigilia lo aveva detto senza mezzi termini: “Ho grande rispetto del Foggia”, parole di Floro Flores con il campo che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: GIUGLIANO-BENEVENTO, IN PANCHINA IL GIUGLIANESE MICHELE CERQUA; Benevento, Cerqua soddisfatto: Prestazione convincente, portiamo a casa indicazioni positive; Strega, stasera a Giugliano il penultimo atto. Floro con 9 assenze, ne cambia 6 rispetto alla Cavese. Romano, Celia, Carfora e Mignani dal primo minuto; Giugliano-Benevento, Cerqua: Il rigore non c’era, resta la grande prestazione. Giugliano-Benevento: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Giugliano-Benevento di Domenica 19 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net DIRETTA GIUGLIANO BENEVENTO (RISULTATO 0-1): GOL DI MIGNANILe informazioni sulla diretta Giugliano Benevento, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale ... ilsussidiario.net Giugliano, Volpe salva momentaneamente i Tigrotti: termina in parità il derby con il Benevento - facebook.com facebook