Benevento vice Simonetti cercasi | tante soluzioni per Floro Flores

A Benevento, la mancanza di un vice Simonetti si fa sentire nel momento cruciale del campionato di Serie C. Il club cerca una soluzione efficace per supportare Floro Flores, che sta affrontando un calendario fitto di partite. La rosa ha bisogno di un rinforzo in attacco, dato che le alternative sono limitate. La squadra si prepara alle prossime sfide con la speranza di trovare un sostituto che possa portare esperienza e freschezza. La ricerca continua, mentre il tempo stringe.

Tempo di lettura: 2 minuti Conto alla rovescia alle porte nel girone C di serie C dove all’appello al termine della regular season mancano undici giornate. Non poche ma nemmeno tantissime con una certezza: da qui in avanti i punti inizieranno a pesare maledettamente in un perenne incrocio tra aspirazioni di alta quota e salvezza. Dimenticate il bel giuoco e le squadre propositive. A dominare la scena saranno i pullman ben posizionati davanti alla porta perché il margine di errore è ormai bassissimo ed un punticino strappato ad una big come il Benevento avrebbe un peso specifico enorme. Concetto che mister Floro Flores conosce alla perfezione e che sta cercando di trasmettere ai suoi ragazzi soprattutto dopo lo sfortunato 1-1 casalingo contro il Latina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

