Benevento-Foggia Floro Flores | Pagata un po’ d’ansia bravi a vincere una gara sporca

Nella partita tra Benevento e Foggia, Floro Flores ha commentato il risultato sottolineando di aver pagato un po’ d’ansia durante la gara, ma anche di aver apprezzato la capacità della squadra di vincere una partita complicata. Alla vigilia aveva espresso rispetto per il Foggia, e sul campo si è visto che il Benevento ha affrontato l'incontro con qualche freno a mano tirato, probabilmente a causa dell’obiettivo ormai vicino.

Tempo di lettura: 3 minuti Alla vigilia lo aveva detto senza mezzi termini: “Ho grande rispetto del Foggia”, parole di Floro Flores con il campo che ha confermato le difficoltà di una gara giocata dal Benevento forse un po’ con il freno a mano tirato, complice l’obiettivo che è sempre più vicino. A conti fatti, i giallorossi non hanno rischiato quasi nulla tranne nel finale per un errore in disimpegno di Kouan e non per meriti degli avversari. Queste le parole di Floro Flores in sala stampa. DIFFICILE – “Lo avevo detto ieri che mi aspettavo un Foggia con dei valori importanti. La classifica dice questo ma i rossoneri hanno tanti calciatori con una carriera di grande spessore”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Foggia, Floro Flores: “Pagata un po’ d’ansia, bravi a vincere una gara sporca” Articoli correlati Benevento-Foggia, i convocati di Floro Flores: quattro assentiAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 32^... Benevento, Floro Flores: “Non è stato fatto ancora nulla, attenzione al Foggia”Tempo di lettura: 3 minutiVigilia di campionato per il Benevento in campo domani contro il pericolante Foggia dell’ex tecnico Pazienza. 10 NOVEMBRE 2025 FOGGIA, LO ZACCHERIA OSPITA LA PARTITA DELLA LEGALITÀ NELLO SPORT Una selezione di notizie su Benevento Foggia Floro Flores Pagata un... Temi più discussi: SERIE C SKY WIFI: BENEVENTO-FOGGIA CONFERENZA PRE-GARA DI MISTER FLORO FLORES; Benevento-Foggia, Floro Flores: Partita da non sottovalutare. Squadra carica e concentrata; BENEVENTO-FOGGIA I CONVOCATI DI MISTER FLORO FLORES; Benevento-Foggia, mister Floro Flores carica la squadra: 'Non abbiamo fatto ancora nulla, niente calcoli'. Benevento, Floro Flores dopo il Foggia: Conta solo vincere. Ho visto i ragazzi arrabbiati ed è un buon segno.Il gol di Marco Tumminello nel primo tempo ha permesso alla Strega di conquistare tre punti pesantissimi, centrando la quinta vittoria consecutiva e il diciassettesimo risultato utile di fila. Un ... tvsette.net Il Benevento non vuole fermarsi sul più bello: col Foggia Floro Flores rilancia LamestaLo striscione del traguardo è lì, a pochi passi. Il Benevento può quasi toccarlo con mano, visti i 12 punti di vantaggio sul Catania che, a sette giornate dalla fine del campionato, rendono la promozi ... ilsannioquotidiano.it Foggia, decima sconfitta consecutiva: a Benevento decide Tumminello facebook #Foggia alle corde, decima sconfitta consecutiva. I rossoneri cadono anche a #Benevento x.com