Rinnovo Pio Esposito l’Inter corre ai ripari | fissato l’incontro con l’agente Giuffredi! La strategia dei nerazzurri

L’Inter ha convocato un incontro con l’agente di Pio Esposito per discutere il rinnovo del contratto. La società vuole consolidare il rapporto prima che altri club si facciano avanti. La trattativa si concentra su alcuni dettagli contrattuali e sulla durata dell’accordo. L’obiettivo è chiudere rapidamente la questione per evitare sorprese sul mercato. La decisione arriva dopo le recenti voci di interesse provenienti dall’estero. La prossima settimana potrebbe essere decisiva.

Inter News 24 Rinnovo Pio Esposito, i nerazzurri vogliono silenziare immediatamente le sirene della Premier League: previsto un incontro con l'agente. L'infortunio di Lautaro Martinez, che terrà il capitano lontano dai campi per circa un mese, sposta inevitabilmente i riflettori sul resto del reparto offensivo di Cristian Chivu. Senza il "Toro", toccherà a Marcus Thuram, Ange Bonny e soprattutto al giovane Pio Esposito dimostrare di poter trascinare l'Inter senza vivere di luce riflessa.