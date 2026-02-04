Real Betis-Atletico Madrid giovedì 05 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Verdiblancos possono sognare
Domani sera alle 21, il Real Betis riceve l’Atletico Madrid in una sfida da non perdere. I Colchoneros arrivano con il mercato chiuso e una squadra rafforzata, mentre i Verdiblancos sperano di mettere in difficoltà gli avversari e sognare una vittoria importante. La partita promette emozioni e battaglie in campo, con le due squadre pronte a dare il massimo.
Il mercato invernale si è chiuso col botto per l’Atletico Madrid: se Raspadori si è diretto verso Bergamo, Ademola Lookman ha fatto il percorso inverso. Il nigeriano è un rinforzo molto importante per i Colchoneros, che dovrebbero schierarlo subito, in un impegno molto importante per la loro stagione: il quarto di Copa del Rey che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Real Betis-Atletico Madrid (giovedì 05 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Lookman subito in campo nei Colchoneros?
Questa sera alle 21, il Real Betis riceve l’Atletico Madrid in una sfida importante.
