Giro d' Italia 2026 Gee-West | Sogno di salire sul podio

Il ciclista Derek Gee-West si prepara a partecipare al Giro d'Italia 2026 con l'obiettivo di salire sul podio, dopo aver concluso al quarto posto nell'edizione precedente. La corsa si svolge in Italia e coinvolge numerose tappe distribuite su tutto il territorio nazionale. Gee-West ha dichiarato di sperare di ottenere un risultato diverso rispetto all'ultima volta, puntando a migliorare la propria posizione in classifica generale.

Roma, 20 aprile 2026 - Un anno fa, con un ottimo quarto posto, ci era andato molto vicino: al Giro d'Italia 2026 stavolta Derek Gee-West conta di riuscire finalmente nell'impresa di salire sul podio. Le dichiarazioni di Gee-West. Ai canali ufficiali della Corsa Rosa, in programma dall' 8 al 31 maggio, il canadese ha raccontato le sue emozioni verso la gara che l'ha consacrato al grande ciclismo. "Il Giro d'Italia è da sempre dato il mio Grande Giro preferito, lo guardavo da bambino. E poi è la corsa che mi ha rivelato al mondo. Nel 2023 è stato bellissimo, attaccavo ogni giorno. Non penso che una cosa del genere possa ripetersi nella mia carriera".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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