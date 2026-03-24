Giro di Catalogna 2026 | Magnus Cort si impone allo sprint a Banyoles Francesco Busatto sul podio

Nella seconda tappa del Giro di Catalogna 2026, una volata intensa ha deciso il vincitore a Banyoles. Magnus Cort, della squadra Uno-X Mobility, si è aggiudicato la frazione, ottenendo così la sua trentacinquesima vittoria in carriera. Sul podio è salito anche Francesco Busatto, che si è piazzato tra i primi. La corsa si è svolta con un finale ristrettissimo e molto concitato.

Firma danese nella seconda tappa del Giro di Catalogna 2026. Altra volata ristretta e molto concitata per decidere il vincitore, alla fine ad imporsi in quel di Banyoles è Magnus Cort (Uno-X Mobility) che ha centrato il successo numero 35 della carriera. Resta leader della classifica generale il campione francese Dorian Godon (Ineos Grenadiers). Cinque corridori si sono avvantaggiati nella prima parte di gara: Baptiste Veistroffer (Lotto Intermachè), Liam Slock (Lotto Intermarchè), Julien Arriolabengoa (Caja Rural – Seguros RGA), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) e Samuel Fernandez (Euskaltel – Euskadi). Il gruppo ha lasciato il giusto spazio, con la Ineos Grenadiers a gestire la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Catalogna 2026: Magnus Cort si impone allo sprint a Banyoles, Francesco Busatto sul podio Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo BusattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:00 Volata anarchica con corridori sprovvisti di treno. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sprint o colpo di mano a Banyoles?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Catalogna 2026. Una raccolta di contenuti su Giro di Catalogna 2026 Magnus Cort si... Temi più discussi: Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Filippo Baroncini, la rinascita al Giro di Catalogna dopo il grande spavento; Giro di Catalogna 2026: il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Si decide tutto nel circuito di Barcellona?. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: velocissima discesa fino al traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:34 20 km al traguardo di Banyoles. Un minuto e 10 secondi di vantaggio per Veistroffer, Slock ed Uriarte. oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?Seconda tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Figueres a Banyoles, di 167,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con ... oasport.it DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook