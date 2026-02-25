Fatture false sequestrati 1,3 milioni di euro a imprenditrice orientale

VENEZIA – La Guardia di Finanza di Venezia, su delega della Procura lagunare, ha sequestrato 1,3 milioni di euro ad un imprenditrice orientale, accusata di aver inserito nelle dichiarazioni fiscali numerose fatture false. L’indagine è nata dall’individuazione di numerose società “cartiere”, gestite da prestanomi – formalmente attive nel commercio di articoli di pelletteria e da viaggio e domiciliate in varie regioni d’Italia che, nel tempo, hanno emesso centinaia di fatture per operazioni inesistenti a favore di decine di società, tra cui una S.r.l. veneziana, gravata di falsi costi per circa 3 milioni di euro. La verifica fiscale ha permesso di quantificare in 1,3 milioni di euro il risparmio d’imposta derivante dall’annotazione in contabilità dei documenti fittizi e di denunciare alla Procura veneziana. L’amministratrice unica deve rispondere di dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

