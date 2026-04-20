Quattro persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine su un giro di escort di lusso che operava nei locali della Milano bene. Secondo le ricostruzioni, alcuni calciatori sono stati identificati tra i clienti, e gli incontri sarebbero proseguiti anche dopo le partite di Inter e Milan. L’attività coinvolgeva persone legate al mondo dello spettacolo e dello sport, con alcuni incontri organizzati nei locali più esclusivi della città.

Escort di lusso, il “giro” nella cosiddetta Milano-bene, ossia quella con tanti soldi. Fra la clientela definita, manco a dirlo, “facoltosa” anche calciatori di Serie A e imprenditori disposti a spendere migliaia di euro per una serata. La gip di Milano, Chiara Valori, ha disposto per tutti e quattro gli indagati la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari, che è stata eseguita all’alba dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Milano. Secondo le indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria, nell’inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta di Milano, Bruna Albertini, il gruppo si sarebbe nascosto dietro la copertura di una società di Cinisello Balsamo, che si occupa di “organizzazione di eventi della movida” anche all’interno di noti locali e club del capoluogo della Lombardia.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giro di escort nei locali della Milano bene: 4 arresti. Calciatori fra i clienti: incontri anche dopo le partite di Inter e Milan

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