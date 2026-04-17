Milarepa trionfa al Boston International Film Festival 2026 | Miglior Film e Miglior Regia

Da spettacolo.periodicodaily.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Boston International Film Festival 2026, il film italiano “Milarepa” ha vinto il premio come Miglior Film e Miglior Regia. Diretto da Louis Nero, il film ha ottenuto due riconoscimenti principali durante la manifestazione. La vittoria segna un risultato rilevante per il cinema italiano, che torna a ricevere attenzione a livello internazionale. La premiazione si è svolta durante la cerimonia di chiusura del festival.

Il cinema italiano torna protagonista sulla scena internazionale con un successo importante: “Milarepa”, diretto da Louis Nero, conquista due dei premi più prestigiosi al Boston International Film Festival 2026, aggiudicandosi il riconoscimento come Miglior Film e Miglior Regista. Un risultato significativo, arrivato in occasione della serata di apertura del festival, dove la pellicola è stata presentata come film inaugurale domenica 19 aprile 2026. Unico titolo italiano in concorso. A rendere ancora più rilevante il traguardo è il fatto che “Milarepa” fosse l’unico film italiano in gara. Un riconoscimento che conferma la capacità del cinema italiano di distinguersi anche nei contesti internazionali più competitivi.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

milarepa trionfa al boston international film festival 2026 miglior film e miglior regia
© Spettacolo.periodicodaily.com - “Milarepa” trionfa al Boston International Film Festival 2026: Miglior Film e Miglior Regia

Notizie correlate

Milarepa Miglior Film e Miglior regia al Boston International Film FestivalMilarepa vince BEST PICTURE AWARD & BEST DIRECTOR al Boston International Film Festival 2026! Dopo l’uscita nelle sale italiane nel Giugno 2025, e...

Leggi anche: Trionfo sardo a Boston: Milarepa conquista il premio Miglior Film

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Milarepa di Louis Nero Miglior film e Migliore regia al Boston International Film Festival; Boston International Film Festival: 'Milarepa' il film italiano vincente; Milarepa Miglior Film e Miglior regia al Boston International Film Festival; Trionfo sardo a Boston | Milarepa conquista il premio Miglior Film.

Milarepa Miglior Film e Miglior regia al Boston International Film FestivalMilarepa vince BEST PICTURE AWARD & BEST DIRECTOR al Boston International Film Festival 2026! Dopo l’uscita nelle sale italiane nel Giugno 2025, e ... romadailynews.it

boston international film milarepa trionfa al bostonMilarepa di Louis Nero Miglior film e Migliore regia al Boston International Film FestivalDopo l’uscita nelle sale italiane nel Giugno 2025, e alcune proiezioni dedicate all’estero, Domenica 19 Aprile 2026 Milarepa ha avuto l’onore di essere ... hotcorn.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.