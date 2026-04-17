Milarepa trionfa al Boston International Film Festival 2026 | Miglior Film e Miglior Regia

Al Boston International Film Festival 2026, il film italiano “Milarepa” ha vinto il premio come Miglior Film e Miglior Regia. Diretto da Louis Nero, il film ha ottenuto due riconoscimenti principali durante la manifestazione. La vittoria segna un risultato rilevante per il cinema italiano, che torna a ricevere attenzione a livello internazionale. La premiazione si è svolta durante la cerimonia di chiusura del festival.

Il cinema italiano torna protagonista sulla scena internazionale con un successo importante: “Milarepa”, diretto da Louis Nero, conquista due dei premi più prestigiosi al Boston International Film Festival 2026, aggiudicandosi il riconoscimento come Miglior Film e Miglior Regista. Un risultato significativo, arrivato in occasione della serata di apertura del festival, dove la pellicola è stata presentata come film inaugurale domenica 19 aprile 2026. Unico titolo italiano in concorso. A rendere ancora più rilevante il traguardo è il fatto che “Milarepa” fosse l’unico film italiano in gara. Un riconoscimento che conferma la capacità del cinema italiano di distinguersi anche nei contesti internazionali più competitivi.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Milarepa” trionfa al Boston International Film Festival 2026: Miglior Film e Miglior Regia Notizie correlate Milarepa Miglior Film e Miglior regia al Boston International Film FestivalMilarepa vince BEST PICTURE AWARD & BEST DIRECTOR al Boston International Film Festival 2026! Dopo l’uscita nelle sale italiane nel Giugno 2025, e... Leggi anche: Trionfo sardo a Boston: Milarepa conquista il premio Miglior Film Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milarepa di Louis Nero Miglior film e Migliore regia al Boston International Film Festival; Boston International Film Festival: 'Milarepa' il film italiano vincente; Milarepa Miglior Film e Miglior regia al Boston International Film Festival; Trionfo sardo a Boston | Milarepa conquista il premio Miglior Film. Milarepa Miglior Film e Miglior regia al Boston International Film FestivalMilarepa vince BEST PICTURE AWARD & BEST DIRECTOR al Boston International Film Festival 2026! Dopo l’uscita nelle sale italiane nel Giugno 2025, e ... romadailynews.it Milarepa di Louis Nero Miglior film e Migliore regia al Boston International Film FestivalDopo l’uscita nelle sale italiane nel Giugno 2025, e alcune proiezioni dedicate all’estero, Domenica 19 Aprile 2026 Milarepa ha avuto l’onore di essere ... hotcorn.com Honored to announce that MILAREPA will open the Boston International Film Festival on April 9, 2026. A story that moves beyond war and revenge, unfolding as a journey of compassion, transformation, and awakening. An honor to open the festival with a film - facebook.com facebook