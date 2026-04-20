Giovedì 23 aprile nuovi colloqui diretti Israele-Libano a Washington

Giovedì 23 aprile si terrà a Washington il secondo incontro diretto tra rappresentanti di Israele e Libano. Alla riunione parteciperanno l’ambasciatore israeliano e l’ambasciatrice libanese. La discussione si svolgerà nel contesto di colloqui ufficiali tra le due nazioni. La data e la location sono state confermate dalle autorità coinvolte.

Il secondo incontro diretto tra Israele e Libano si terrà giovedì 23 aprile a Washington, con la partecipazione dell’ambasciatore israeliano Yechiel Leiter e dell’ambasciatrice libanese Nada Hamadeh Moawad. Lo ha rivelato il Jerusalem Post. Il presidente libanese Joseph Aoun, da parte sua, ha dichiarato che i negoziati bilaterali con Israele saranno gestiti da una delegazione libanese guidata da Simon Karam, l’ex ambasciatore negli Stati Uniti. Hezbollah: «Nessuno sarà in grado di disarmarci». La notizia della data dei nuovi colloqui non è stata accolta con favore da Hezbollah. Il deputato del movimento sciita libanese Hassan Fadlallah ha dichiarato che «nessuno, né in Libano né all’estero, sarà in grado di disarmare» il gruppo, foraggiato dall’ Iran.🔗 Leggi su Lettera43.it

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