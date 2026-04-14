Libano | Axios Rubio ospita colloqui diretti Beirut-Israele

Il segretario di Stato ha annunciato che martedì a Washington si terrà un incontro tra gli ambasciatori di Israele e del Libano. L’obiettivo è avviare negoziati diretti tra i due Paesi. L’iniziativa è stata confermata da fonti ufficiali e si svolgerà nella capitale statunitense. Si tratta di un passo volto a facilitare il dialogo tra le parti coinvolte.

Milano, 14 apr. (LaPresse) – Il segretario di Stato Marco Rubio ospiterà martedì a Washington, un incontro tra gli ambasciatori di Israele e Libano per avviare negoziati diretti tra i due Paesi. Lo riporta Axios. 1404 – Scontro tra Trump e Papa Leone – Altri due ragazzini indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni – Sinner sposta gli equilibri New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano: Axios, Rubio ospita colloqui diretti Beirut-Israele Axios, Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e LibanoIl segretario di Stato americano Marco Rubio parteciperà oggi ai colloqui tra Israele e Libano, ospitando un incontro tra gli ambasciatori dei due... Al Jazeera, 'il Libano chiede colloqui diretti con Israele'Secondo i corrispondenti di Al Jazeera in Libano, il governo di Beirut avrebbe richiesto colloqui diretti con Israele all'indomani dei raid che hanno... Fronte Libano, razzi di Hezbollah e raid israeliani