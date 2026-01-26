Nel fine settimana, l’Alga Atletica Arezzo ha ottenuto tre medaglie in diverse competizioni tra Toscana ed Emilia Romagna. La società si è distinta in eventi di velocità e salto, conquistando piazzamenti significativi in varie categorie giovanili e assolute. Un risultato che testimonia l’impegno e la crescita dell’atletica aretina nel panorama regionale.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Tre medaglie nel fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo. La società aretina è stata impegnata in tre manifestazioni tra Toscana ed Emilia Romagna dove, mettendosi alla prova tra specialità di velocità e di salto, è riuscita a centrare ottimi piazzamenti in diverse categorie giovanili e assolute. Una prestazione particolarmente positiva è stata siglata da Mattia Falciani del 2012 che ha indossato i colori della rappresentativa provinciale di Arezzo al sesto Trofeo del Litorale - Costa degli Etruschi di Venturina Terme e che, al debutto in una gara ufficiale di salto triplo, ha immediatamente centrato il successo con 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre nuove medaglie nel fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo

