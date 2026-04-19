Vasto 21enne trovato morto in garage | sospetto omicidio

A Vasto, un giovane di 21 anni è stato trovato senza vita all’interno di un garage. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il pubblico ministero di turno, che hanno iniziato le indagini. La polizia ha sequestrato gli oggetti presenti nell’area e ha ascoltato alcuni testimoni. Al momento, non ci sono dettagli sulle cause del decesso né su eventuali moventi.

Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine e il pubblico ministero di turno, che hanno dato immediatamente avvio alle indagini. Al momento l'ipotesi principale sembra essere quella di un omicidio Tragico ritrovamento nel pomeriggio di oggi aVasto, in provincia diChieti, dove ungiovane di 21 anniè stato rinvenutoprivo di vitaall’interno del garage di un condominio nella cittadina abruzzese. L’allarme è scattato nelprimo pomeriggio di questa domenica, quando alcuni residenti hannonotato il corpo del ragazzo riverso a terrae hanno immediatamenteavvisato le forze dell’ordinetramite una chiamata d’emergenza. Sul posto, sulla circonvallazione Histoniense, si trovano i Carabinieri, la Polizia locale e personale sanitario.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Vasto, 21enne trovato morto in garage: sospetto omicidio Notizie correlate Vasto, 21enne trovato morto in un garage: si sospetta un omicidioUn giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio all’interno del garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Vasto, 21enne trovato morto in garage: sarebbe stato accoltellato, si indaga per omicidio?(Adnkronos) – Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Ventunenne trovato morto a Vasto, si sospetta l’omicidio; Vasto, 21enne trovato morto in garage: sarebbe stato accoltellato, si indaga per omicidio? -. Vasto, 21enne trovato morto in garage: sarebbe stato accoltellato, si indaga per omicidio?Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale in una traversa della circonvallazione Histoniense. adnkronos.com Andrea Sciorilli morto a Vasto, il corpo del 21enne trovato dai genitori nel garage. «Ucciso a coltellate»Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto, in centro, nel garage di un complesso residenziale in una traversa ... ilmessaggero.it Si indaga per omicidio a Vasto, in provincia di Chieti. Un giovane di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio facebook Vasto, 21enne trovato morto in garage: sarebbe stato accoltellato, si indaga per omicidio x.com