Incidente a San Martino in strada | ventenne finisce fuori strada con l’auto lungo la via Emilia

Un giovane di 20 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato fuori strada sulla via Emilia a San Martino in Strada, probabilmente a causa di una manovra azzardata. La vettura ha attraversato la carreggiata e si è fermata tra i campi, lasciando il conducente illeso ma sotto shock. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per gestire la scena e ricostruire la dinamica dell’incidente.

San Martino in Strada (Lodi), 15 febbraio 2026 – Incidente stradale, nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, lungo la via Emilia, strada statale 9, nel territorio comunale di San Martino in Strada. Era circa l'1.30 quando, per cause in corso di accertamento, una Alfa Romeo Giulietta è uscita di strada, ribaltandosi fuori dalla carreggiata, con le quattro ruote al cielo. Coinvolto un giovane di 20 anni, rimasto intrappolato nell'abitacolo. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, con un'autopompa e un'autogru, che hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre il ferito.