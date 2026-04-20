Giorni di tempo imprevedibile | torna la pioggia nella serata di lunedì

Nella serata di lunedì, la pioggia farà ritorno sulla regione, segnando l'inizio di giorni caratterizzati da condizioni meteorologiche imprevedibili. La prima parte della settimana sarà influenzata da correnti più fresche e umide provenienti da nord-ovest, che provocheranno instabilità in alcune zone e una diminuzione delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni meteo varieranno di giorno in giorno, con possibili precipitazioni e variazioni di cielo.

Prima parte della settimana caratterizzata da condizioni di tempo variabile sulla nostra regione, per correnti più fresche e umide da nord-ovest che porteranno instabilità sparsa su alcuni settori e un generale calo termico. Da metà settimana invece passaggio a condizioni di tempo più stabile per la rimonta dell’alta pressione sull’Europa centro-meridionale. Lunedì 20 aprile 2026 Tempo Previsto: In mattinata cielo parzialmente nuvoloso ovunque. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi con qualche rovescio tra Prealpi e pedemontana, alternanza di schiarite e annuvolamenti altrove. Tra sera e notte rovesci e temporali sparsi, con locali grandinate, in estensione anche alle zone di pianura.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Tempo instabile nel casertano, dopo i giorni di pioggia torna il soleIl tempo resta instabile sulla Campania per l’arrivo in successione di fronti atlantici preceduti e accompagnati da venti anche tesi. Leggi anche: Meteo, da lunedì 13 aprile in provincia di Bergamo torna la pioggia Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giorni di tempo imprevedibile: torna la pioggia nella serata di lunedì; Visitare l'Islanda a febbraio | La guida completa; Politica, Follini: Mentre mondo imprevedibile da noi stanca prevedibilità; Libano e Israele: un cessate il fuoco imprevedibile. Giorni di tempo imprevedibile: torna la pioggia nella serata di lunedìPrima parte della settimana caratterizzata da condizioni di tempo variabile sulla nostra regione, per correnti più fresche e umide da nord-ovest che porteranno instabilità sparsa su alcuni settori e u ... bergamonews.it Potrebbe piovere per 40 giorni di fila: cosa succede se dovesse piovere in questo giorno di inizio aprileQuattro aprilante, giorni quaranta. È uno di quei detti popolari che resistono nel tempo, tramandati di generazione in generazione, soprattutto a Napoli. Il significato è diretto: se piove il 4 apri ... supereva.it CAGNOLINA FERITA E MORTA DOPO GIORNI DI AGONIA, esposto alle istituzioni: “Chiarezza su responsabilità” - facebook.com facebook La 61ª biennale di Venezia inaugurerà nei primi giorni di maggio, ma ha già occupato la scena da mesi. La copertina di Alias #18aprile x.com