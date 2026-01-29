Tempo instabile nel casertano dopo i giorni di pioggia torna il sole

Dopo giorni di pioggia, il sole torna nel casertano. Il meteo rimane instabile sulla Campania, con fronti atlantici che continuano a portare pioggia e venti forti. Oggi, dopo il maltempo, il cielo si apre e il sole fa capolino, portando un po’ di sollievo agli abitanti della zona.

Il tempo resta instabile sulla Campania per l'arrivo in successione di fronti atlantici preceduti e accompagnati da venti anche tesi. Lo confermano i metereologi della redazione di 3bmeteo.com nelle loro previsioni per il weekend per Caserta. "Sulla città di Caserta - si legge - modesto.

La settimana si presenta caratterizzata da condizioni atmosferiche instabili, con alternanza di sole e pioggia.

Tempo instabile nel casertano, dopo i giorni di pioggia torna il soleSulla città di Caserta - si legge - modesto peggioramento del tempo nella seconda parte di venerdì con qualche isolata pioggia, non incisiva. Tempo a tratti nuvoloso anche sabato ma senza fenomeni ... casertanews.it

Dopo le piogge della mattina, nel pomeriggio la quota neve è tornata ad abbassarsi portandosi sui 1300 metri sull’Appennino laziale. Siamo al Terminillo con Nicole Monaco che circa un’ora fa ha girato questo bel video. Domani ancora tempo instabile in matt - facebook.com facebook

Buongiorno, tempo instabile oggi al Centro-Sud con piogge e acquazzoni, più soleggiato invece al Nord che sperimenta una tregua più stabile. Tutti i dettagli sul sito e sull'App di #3BMeteo #meteo #previsionideltempo x.com