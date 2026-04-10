Meteo da lunedì 13 aprile in provincia di Bergamo torna la pioggia

Da sabato, il cielo sulla provincia di Bergamo sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, ma a partire da domenica sono previste le prime piogge e un calo delle temperature. La situazione resta variabile con tempo soleggiato nel fine settimana, mentre da lunedì 13 aprile si attende un ritorno delle precipitazioni e un aumento della piovosità. La seconda metà della settimana vedrà nuovamente il sole protagonista.

LE PREVISIONI. Sabato con il bel tempo, da domenica prime precipitazioni e calo delle temperature. Sole di nuovo protagonista nella seconda parte della settimana. Dopo dieci giorni di bel tempo e temperature ben oltre la media, l’alta pressione inizierà - dal finesettimana dell’11 e 12 aprile - a mostrare i primi segni di cedimento. Lo conferma Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo: «Dopo un sabato ampiamente soleggiato, già domenica le nubi torneranno a offuscare i cieli della penisola, iniziando dalle regioni di Nordovest». Il brutto tempo sarà protagonista nella prima parte della settimana del 13 aprile, con «precipitazioni localmente anche intense al Centro-Sud e all’estremo Nordovest, solo le regioni di Nordest resteranno ai margini del peggioramento, con fenomeni più blandi e localizzati». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Meteo, weekend variabile tra Puglia e Basilicata: sole, nuvole e temperature primaverili - News x.com