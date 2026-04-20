Giornata mondiale della Cannabis perché si celebra il 20 aprile e a che punto è la battaglia per la legalizzazione

Il 20 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Cannabis, una ricorrenza che ha visto crescere negli anni l’attenzione pubblica e politica verso questa pianta. La giornata è spesso associata a eventi pubblici, manifestazioni e iniziative che mettono in evidenza il dibattito sulla legalizzazione, sulla regolamentazione e sull’uso terapeutico della cannabis. La discussione sulla sua piena regolamentazione continua a coinvolgere governi e istituzioni.

Fumata, mangiata o semplicemente coltivata. Si celebra oggi, 20 aprile, in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Cannabis. Per molti il 420 (ossia venti aprile) è solo una data, per altri è un vero e proprio segnale di appartenenza alla tradizione della marijuana, un codice di “richiamo” che deve la sua origine a un gruppo di cinque studenti californiani. Era il 1971 e al San Rafeal High School in California cinque amici chiamati i “The Waldos” – da wall perché si trovavano vicino a un muro – avevano saputo che un ufficiale della Guardia Costiera aveva abbandonato una piantagione di marijuana nei pressi della foresta Point Reyes. Una notizia irresistibile, troppo importante per non farci una vera e propria caccia al tesoro quotidiana: i cinque studenti decisero allora che ogni giorno alle 16.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giornata mondiale della Cannabis, perché si celebra il 20 aprile e a che punto è la battaglia per la legalizzazione Notizie correlate Magi (+Europa) porta cannabis alla Camera in occasione di 4/20, la giornata mondiale della cannabis – Il video(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Alla sala stampa della Camera celebrato il 4/20, riconosciuta a livello internazionale come la giornata mondiale... Leggi anche: La Giornata Mondiale del Sonno, che si celebra oggi 13 marzo, è l'occasione giusta per fare il punto della situazione sulla skincare serale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 420, talk per la giornata mondiale della cannabis; Radicali Italiani invita a fumare cannabis dinanzi alla Camera dei Deputati; Appello ai Parlamentari per l’adesione al 4/20; Blegino (Radicali) lancia un'azione di disobbedienza:Fumare cannabis davanti alla Camera dei Deputati. Giornata della cannabis, a che punto è la legalizzazione: cosa dice la legge in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata della cannabis, a che punto è la legalizzazione: cosa dice la legge in Italia ... tg24.sky.it Magi (+Europa) porta cannabis alla Camera in occasione di 4/20, la giornata mondiale della cannabis(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Alla sala stampa della Camera celebrato il 4/20, riconosciuta a livello internazionale come la giornata mondiale ... quotidiano.net Oggi è il 20 aprile, la giornata mondiale dedicata alla consapevolezza sulla cannabis. E mentre il mondo avanza verso modelli più razionali, l'Italia resta immobile tra pregiudizi e mercato nero. È tempo di cambiare, con pragmatismo e coraggio. Aiutaci a farlo: x.com La giornata mondiale della cannabis spiegata in 7 punte facebook