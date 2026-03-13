La Giornata Mondiale del Sonno che si celebra oggi 13 marzo è l' occasione giusta per fare il punto della situazione sulla skincare serale
Oggi 13 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Sonno, un momento per riflettere sull'importanza del riposo notturno. Si parla di come il sonno influisca sulla pelle e sulla routine serale di skincare. Durante le ore di riposo, la pelle si rigenera, ma solo se è stata correttamente detersa e non appesantita da prodotti sbagliati.
I l sonno è bellezza. Non è soltanto un modo di dire, ma una vera sana abitudine. Com’è risaputo, durante la notte la pelle continua a “lavorare” rigenerandosi e lo fa soltanto se è stata detersa e non è appesantita da prodotti skincare inadeguati. La Giornata Mondiale del Sonno, che si celebra il 13 marzo, è l’occasione giusta per mettere ordine nella routine skincare notturna. Senza sonno non c’è salute: 1 italiano su 4 soffre di insonnia X Leggi anche › Il sonno come terapia: la nuova frontiera della medicina del riposo La skincare serale, buon proposito per la Giornata Mondiale del Sonno. È di notte che la pelle si rigenera e si “riprende” dallo stress quotidiano: proprio quando ci si va a coricare, si azionano meccanismi di benessere generale del corpo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
