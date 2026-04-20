Giornata Mondiale del Libro al MuseA Ulisse on the road

In occasione della Giornata Mondiale del Libro, il MuseA ospiterà uno spettacolo di teatro contemporaneo intitolato “Ulisse on the road”. L’evento si terrà il 23 aprile alle ore 21 e rappresenta un’occasione per celebrare la giornata dedicata ai libri e alla lettura. La serata si svolgerà all’interno della struttura museale, coinvolgendo il pubblico con una performance che rielabora il mito di Ulisse.

In occasione della "Giornata Mondiale del Libro", il MuseA apre le sue porte al teatrocontemporaneo con “Ulisse on the road”, in scena il 23 aprile alle ore 21. L'evento rappresenta il secondo appuntamento della XIV edizione del Festival Internazionale “Spettacoli nella Natura: Officina del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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